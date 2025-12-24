Haberler

Çubuk'ta Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Çubuk'ta Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde 2025-2026 eğitim öğretim yılı Genç Seda Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde 2025-2026 eğitim öğretim yılı Genç Seda Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Toplam 13 okulun katılım sağladığı yarışmaya Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında Demirtaş, Eranıl, Demirlenk ve Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayhan Gökmen birer konuşma yaptı.

Yarışmada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Emre Deniz birinci, Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Özcan ikinci ve Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes İpekdağ ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Paspas yapılan alanı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarttı

Okul koridorunun yeni temizlendiği gören öğrenci bakın ne yaptı?
Ederson'un eşi Fenerbahçeli taraftarlara ateş püskürdü

Fenerbahçeli yıldızın eşi kendi taraftarlarına ateş püskürdü