Çubuk'ta kitap fuarı açıldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen kitap fuarı, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı. 7 gün sürecek fuarda 11 yazar ve 18 yayınevi yer alacak. Etkinlikler arasında söyleşiler, imza günleri ve tanıtım faaliyetleri bulunacak.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılış kurdelesi Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kesildi.

7 gün sürecek fuarda 11 yazar ve 18 yayınevi yer alırken, fuar boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları ziyaret ederek katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Kitap fuarının ilçe halkından yoğun ilgi gördüğü belirtilirken, etkinlik boyunca ziyaretçilere yönelik söyleşi, imza günü ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Fuara katılan yazarlardan Zekeriya Çababey, Çubuk'a ilk kez geldiğini belirterek fuarın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Çababey, organizasyonda belediye ve Milli Eğitim kurumlarının önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Ziyaretçilerden Zehra Döken ise, fuarda kendi yaş grubuna uygun çok sayıda kitap bulunduğunu belirterek, fuarın Çubuk'ta düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Eskişehir'den fuara katılan emekli öğretmen ve yazar İlknur Işık, organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirterek, fuar alanının fiziki şartlarının uygun ve ferah olduğunu söyledi.

Fuara katılan yayınevi temsilcileri ve yazarlar, öğrenciler ve ailelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyaretçiler, fuarın çocuklar ve gençler için kitap okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kitap fuarının 7 gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
