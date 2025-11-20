Çubuk'ta Dünya Felsefe Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Felsefe Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte akademisyenler ve felsefe gönüllüleri bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün katkılarıyla Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Necati Öner adına ödül töreni de düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, programda yaptığı konuşmada, düzenlenen programın akademik ve toplumsal açıdan önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinliğin, yeni düşünme biçimleri geliştirmemiz, bilgi kaynaklarını değerlendirmemiz ve birbirimizi daha iyi tanımamız açısından değerli bir platform olmasını diliyorum. Kıymetli hocalarımızın tecrübelerine tanık olmak hepimiz için faydalı olacaktır." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da filozof Prof. Dr. Necati Öner adına düzenlenen ödül töreninin ilçenin kültürel gelişimine katkı sunduğunun altını çizdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ise etkinliğin temasının insanın yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından program, ödüllerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.