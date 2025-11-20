Haberler

Çubuk'ta Dünya Felsefe Günü Etkinliği Düzenlendi

Çubuk'ta Dünya Felsefe Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen Dünya Felsefe Günü etkinliğinde akademisyenler ve felsefe gönüllüleri bir araya geldi. Etkinlikte Prof. Dr. Necati Öner adına ödül töreni gerçekleştirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Dünya Felsefe Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte akademisyenler ve felsefe gönüllüleri bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün katkılarıyla Çubuk Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Prof. Dr. Necati Öner adına ödül töreni de düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, programda yaptığı konuşmada, düzenlenen programın akademik ve toplumsal açıdan önemli olduğunu belirterek, "Bu etkinliğin, yeni düşünme biçimleri geliştirmemiz, bilgi kaynaklarını değerlendirmemiz ve birbirimizi daha iyi tanımamız açısından değerli bir platform olmasını diliyorum. Kıymetli hocalarımızın tecrübelerine tanık olmak hepimiz için faydalı olacaktır." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da filozof Prof. Dr. Necati Öner adına düzenlenen ödül töreninin ilçenin kültürel gelişimine katkı sunduğunun altını çizdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar ise etkinliğin temasının insanın yeniden düşünülmesi gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından program, ödüllerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısına bakın
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.