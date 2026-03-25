Çubuk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi, Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği tarafından hazırlanan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" konulu belgeselin izlendiği programda, Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Müdürü Mehmet Kılınçer, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğretmen Doğukan Öztürk ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Tarih, Şan, Şeref Bizim Çanakkale" temalı tiyatro ve oratoryonun sahnelendiği programda, bazı şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

Program sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Akif Çiftçi tarafından ödülleri verildi.

Bakır ve Çiftçi, programı hazırlayan öğrencilere teşekkür ederek, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
