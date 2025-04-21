Çubuk'ta Başkan Demirbaş, Vatandaşlarla Buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Eğriekin Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Bazı bölgelerde çöp konteyneri sayısının yetersiz olduğunu ifade eden vatandaşlar, mahalleye güvenlik kamerası takılması ve taş fırın yapılmasını talep etti.

Notlarını alarak ilgili birimlerin yetkililerine sorunların çözümü için talimat veren Demirbaş da mahallede yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi, çiftçilere yönelik fide desteği, yol, doğalgaz işleri ve çalışması devam eden projelerden bahsetti.

Toplantıya katılan vatandaşlara teşekkür eden AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, "Vatandaşlarımız, milletimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen Eğriekin Mahallesi sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Demirbaş ve Kılıç'a teşekkür eden mahalle muhtarı Adem Aygün de verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Eğrieken Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Keser ile mahalle sakinlerinin katıldığı buluşmanın sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.