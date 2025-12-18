Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın endişe yarattı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binada oturanların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Feyz Sokak'ta çıktı. 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede çıkan yangında alevler hızla yayıldı. Yangını fark eden komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan kişiler itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, panik dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.