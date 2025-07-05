Çubuk'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

Çubuk'ta 4. Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde 60 çocuğun sünnet edildiği 4. Geleneksel Sünnet Şöleni, konvoy ve eğlence programıyla kutlandı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, bu tür etkinliklerin gelenek halini aldığını belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4. Geleneksel Sünnet Şöleni organize edildi.

Çubuk Belediyesince düzenlenen şölen kapsamında geçen hafta sünnet edilen 60 çocuk için Kuzey Ankara Off-Road Kulübü üyeleri konvoy oluşturdu.

Off-road araçlarıyla gerçekleştirilen konvoya, Belediye Başkanı Baki Demirbaş da eşlik etti.

Demirbaş, şölenin artık geleneksel hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta çocuklarımızın sünnet işlemleri hastanemizde uzman doktorlarımız eşliğinde tamamlandı. Bugün ise ailelerimize ve çocuklarımıza bu özel günü unutulmaz kılmak için bir eğlence programı düzenledik. Tüm sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun, ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik, palyaço ve dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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