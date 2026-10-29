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Çubuk'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Vehbi Bakır'ın, Kaymakamlıkta tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Bakır, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenen milletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu dünyaya ilan edişinin 103. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Aynı bayrağın gölgesinde buluşmanın, aynı vatana mensup olmanın ve geleceğe birlikte yürümenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bakır, şunları kaydetti:

"Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Meliha Hasan Ali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan koro ve orkestra, "Parla", "Memleketim" ve "İzmir Marşı"nın da aralarında bulunduğu eserleri seslendirdi.

Okulların halk oyunları ekipleri ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tekvando takımının gösterileri ilgiyle izlendi.

Tören, Çubuk Terör Mağdurları Derneği üyeleri, şehit yakınları ve gazilerin de yer aldığı kortejin geçişiyle sona erdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asıl, İlçe Jandarma Komutanı Cuma Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Ayyılmaz, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, kamu kurumlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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