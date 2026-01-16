Haberler

Çubuk'ta öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen karne töreninde, 18 bin 737 öğrenci karnelerini aldı. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını ve yarı tatilde çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Türk Telekom İlkokulu'nda düzenlenen törene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Çağlar Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Belediye Başkanı Demirbaş, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Bugün eğitim öğretim yılının yarı döneminde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz büyük bir emek ve gayret gösterdiniz. Önünüzde 15 günlük bir dinlenme süresi var." dedi.

Yarıyıl tatilinde öğrenciler için çeşitli etkinlikler hazırlandığını aktaran Demirbaş, yeni açılan spor salonunda 5 gün sürecek oyunlar, gösteriler ve salon etkinliklerini kapsayan program düzenleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
