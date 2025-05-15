Çubuk'ta 15 Mayıs Aile Günü Pikniği Düzenlendi

Çubuk'ta 15 Mayıs Aile Günü Pikniği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü nedeniyle düzenlenen piknik etkinliğinde kadın kursiyerler doğayla iç içe vakit geçirdi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, aile bağlarının güçlenmesi ve kadınların sosyal hayata katılımının önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla piknik etkinliği düzenlendi.

Çubuk Belediyesinin desteğiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Çubuk Aile Destek Merkezinde eğitim alan kadın kursiyerler için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kadınlar doğayla iç içe vakit geçirip piknik yaptı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını desteklemek ve aile bağlarını güçlendirmek adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Bandırmaspor ve Erzurumspor'dan müthiş düello! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli

Müthiş maç! Süper Lig yolunda yarı finale ilk çıkan takım belli oldu
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.