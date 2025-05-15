Çubuk'ta 15 Mayıs Aile Günü Pikniği Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla piknik etkinliği düzenlendi.

Çubuk Belediyesinin desteğiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Çubuk Aile Destek Merkezinde eğitim alan kadın kursiyerler için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, kadınlar doğayla iç içe vakit geçirip piknik yaptı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın sosyal hayata katılımını desteklemek ve aile bağlarını güçlendirmek adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.