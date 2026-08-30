Ankara İlçelerinde Zafer Bayramı Coşkusu

Ankara'nın Çubuk, Gölbaşı ve Güdül ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Çubuk Kaymakamlığında gerçekleştirilen programda, Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törenin ardından Bakır, Kılıç ve beraberindekiler, gazi Halil Okan Harmankaya ile şehit polis memuru Gökhan Altay'ın ailesini ziyaret etti.

Gölbaşı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde resmi tören ve anma programı düzenlendi.

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programın devamında Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, makamda protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Gölbaşı Şehitliği'nde kabirlere karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Tören ve anma programına, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Soner Ergün, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Güdül

Güdül ilçesinde Hükümet Binası önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene, Kaymakam Naim Akar, Belediye Başkan Yardımcısı Münir Atalay, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Murat Anıl Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Avni Remzi Sürmeli, birim müdürleri ve siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

Akar'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi.

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü kapsamında kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri ağırlandı.

Kaymakam Akar, sohbet ettiği şehit aileleri ve yakınlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA