Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Mobilya Tasarım Yarışmasında Başarı Elde Etti

Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda başarı elde etti.

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 24 Eylül'de gerçekleştirildi.

Yarışmada "İhracatçılar Birliği Büyük Ödülü"nü merkezin öğrencilerinden Azra Erdoğan "Yap-Boz Odam" projesiyle kazanarak 10 bin lira ödüle layık görüldü.

"Kaydıraklı Ranza" projesiyle "Gentaş Altın Ödülü"nü kazanan Gökçe Koca ise 7 bin 500 lira ödülün sahibi oldu.

Bilim Sanat Merkezi proje sorumlusu öğretmenlerinden Özgün Devrim, yaptığı açıklamada, öğrencilerin elde ettiği başarılar nedeniyle gururlu olduklarını belirtti.

Yarışmalara katılmaktaki amaçlarının öğrencilerine öz güven kazandırmak olduğunu vurgulayan Devrim, "Yarışmanın temel amacı tasarımcıların yaratıcılıklarını sergilemeleri, özgün ve işlevsel projeler ortaya koymaları, mobilya sektöründeki yeniliklerin desteklenmesi ve genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasıydı. Öğrencilere rehberlik eden öğretmenlere, ailelerine ve yöneticilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl ise dereceye giren öğrencileri ve öğretmenlerini kutladı.