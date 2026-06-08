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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan Emniyet Müdürü Yürekli'ye hayırlı olsun ziyareti

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan Emniyet Müdürü Yürekli'ye hayırlı olsun ziyareti
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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçe emniyet müdürlüğü görevine atanan Tamer Yürekli'yi makamında ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tamer Yürekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Demirbaş, yeni görevine başlayan Yürekli'ye başarı dileklerini ileterek, ilçenin huzur ve güvenliği için yürütülecek çalışmalarda her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Demirbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Çubuk'un her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirterek, emniyet teşkilatının bu süreçte önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Yürekli'ye yeni görevinde başarılar dileyen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Yeni göreviniz dolayısıyla sizleri tebrik etmek ve hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. İlçemiz hızla büyüyor, nüfusumuz ve hareketliliğimiz her geçen gün artıyor. Bu noktada emniyet teşkilatımızın özverili çalışmaları büyük önem taşıyor. Bir önceki İlçe Emniyet Müdürümüz Aytaç Çağlar Yıldırım ile de uyum içerisinde çalıştık. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emniyetimiz ve jandarmamız bizim baş tacımızdır. Sizin nezdinizde tüm emniyet personelimize teşekkür ediyor, görevinizde başarılar diliyorum."

İlçe Emniyet Müdürü Tamer Yürekli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çubuk'ta göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İlçenin misafirperver yapısından etkilendiğini belirten Yürekli, "Çubuk'un yaşanabilir ve huzurlu bir kent olduğunu ilk günden itibaren gözlemledim. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri de mutlu ediyor. Nazik ziyaretiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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