Çubuk'ta barajlarda doluluk oranı yükseldi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kavşakkaya ve Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi arttı. Çubuk-2 Barajı'ndaki su miktarı 2 milyon 304 bin metreküpe ulaştı, Kavşakkaya Barajı ise yüzde 9,67 doluluk oranına sahip.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kavşakkaya ve Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi arttı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünün Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, Çubuk-2 Barajı'ndaki su miktarı 2 milyon 304 bin metreküp seviyesine ulaştı.

Kavşakkaya Barajı ise 8 milyon 245 bin metreküp su miktarıyla yüzde 9,67 doluluk oranına ulaştı.

Barajlar, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

