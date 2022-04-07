Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak oruç çıkışı: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz - Haberler

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Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak oruç çıkışı: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz

Haberler.com - Güncel
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Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak oruç çıkışı: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz

Youtube kanalındaki İftar Sohbetleri yayınında konuşan Cübbeli Ahmet, tartışma yaratacak bir çıkışta bulunarak, "Namaz kılmayanın zekatı da orucu da kabul olmaz" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalı için çektiği İftar Sohbetleri yayınında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

"BİR VAKİT FARZI KAÇIRMAK ZİNADAN BÜYÜK GÜNAH"

Açıklamalarında Ahmet Mahmut Ünlü, "Haramlardan sakınmak deyince sen zannetme ki içkim kumarım yok, zinam yok, eş cinsel değilim falan filan… Beş vakit namazın farzını kılıyor musun? Kılmıyorum. Bir vakit namazın farzını kaçırmak zina yapmaktan da büyük günahtır, adam öldürmekten de büyük günahtır" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak oruç çıkışı: Namaz kılmayanlarınki kabul olmaz

"NAMAZ KILMAYANIN ZEKAT VE ORUCU KABUL OLMAZ"

Öte yandan namaz kılmayanların orucunun kabul olmayacağını de söyleyen Ünlü, "Şirklikten sonra namazın terkinden büyük günah yoktur. Namaz kılmayanın zekatı da orucu da kabul olmaz. Ama şimdi sen diyorsan ben namaz kılmıyor isem oruç da mı tutmayayım? Ben onu mu dedim sana şimdi. Madem oruç tutuyorsun namaza da başla demek istiyorum. Orucu da bırak mı dedik" dedi.

Haberler.com - Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca, Namaz, Oruç, Güncel, Haberler

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