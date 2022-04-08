Cübbeli Ahmet, Ramazan'da televizyona çıkan hocaları hedef aldı: Zehir sokuyorlar

Cübbeli Ahmet, Youtube hesabından yayınladığı İftar Sohbetleri adlı yayınında Ramazan ayına ve oruca ilişkin soruları yanıtladı. Cübbeli'nin gündeminde Ramazan ayında televizyonda program yapan isimler ve bu yayınlara konuk olan akademisyenler vardı.

Ekranlara çıkan akademisyenlerin dine ve imana zarar verdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kim daha çok abartırsa onun daha çok prim yaptığını vurguladı.

"RAMAZAN'DA ÖNCE İMANINI KORUYACAKSIN"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu adamları Ramazan günü iftara, sahura konuk alanlar bu milletin dinine, imanına ne kadar zarar verdiklerinin farkında mıdırlar acaba? Ramazan'da önce imanını koruyacaksın.

"BİR ZEHİR SOKUYORLAR"

Hele bu zamanda sohbeti dinlenecek hoca da az kaldı. Televizyonlarda çıkanların ekseriyeti, akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Ekseriyeti diyorum, istisnalar kaideyi bozmaz.

"PRİM YAPIYORLAR"

Bunlar prim yapıyor ne bileyim. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa; Adem aleyhisselamın babası var derse o daha çok izleniyor. Dedesi var diyene 'O yeni bir şey söyledi.' O adam çok fikri hür, vicdanı hür. Ondan sonra milleti de cehenneme göndermekte özgür yani, bunun başka bir izahı yok."

KİMİ KASTETTİ?

Cübbeli'nin bu sözleriyle kimleri kastettiği ise merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bahsi geçen isimlerin Nihat Hatipoğlu, Serdar Tuncer vb. isimler olabileceği yorumlarını yaptı.

Haberler.com - Güncel