Cübbeli Ahmet, Ramazan'da televizyona çıkan hocaları hedef aldı: Zehir sokuyorlar
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, verdiği bir sohbette Ramazan ayında televizyona çıkan akademisyenleri isim vermeden eleştirdi. Ünlü, "Bu zamanda sohbeti dinlenecek hoca az kaldı. Televizyonlarda çıkanların ekseriyeti, akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Bunlar prim yapıyor ne bileyim. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa; daha çok izleniyor." dedi.
Cübbeli Ahmet, Youtube hesabından yayınladığı İftar Sohbetleri adlı yayınında Ramazan ayına ve oruca ilişkin soruları yanıtladı. Cübbeli'nin gündeminde Ramazan ayında televizyonda program yapan isimler ve bu yayınlara konuk olan akademisyenler vardı.
Ekranlara çıkan akademisyenlerin dine ve imana zarar verdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kim daha çok abartırsa onun daha çok prim yaptığını vurguladı.
Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu adamları Ramazan günü iftara, sahura konuk alanlar bu milletin dinine, imanına ne kadar zarar verdiklerinin farkında mıdırlar acaba? Ramazan'da önce imanını koruyacaksın.
Hele bu zamanda sohbeti dinlenecek hoca da az kaldı. Televizyonlarda çıkanların ekseriyeti, akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Ekseriyeti diyorum, istisnalar kaideyi bozmaz.
Bunlar prim yapıyor ne bileyim. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa; Adem aleyhisselamın babası var derse o daha çok izleniyor. Dedesi var diyene 'O yeni bir şey söyledi.' O adam çok fikri hür, vicdanı hür. Ondan sonra milleti de cehenneme göndermekte özgür yani, bunun başka bir izahı yok."
Cübbeli'nin bu sözleriyle kimleri kastettiği ise merak konusu oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bahsi geçen isimlerin Nihat Hatipoğlu, Serdar Tuncer vb. isimler olabileceği yorumlarını yaptı.