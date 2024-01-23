Cübbeli Ahmet: Demirtaş'ın adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu seçimi kaybeder

TV100 ekranlarındaki Taksim Meydanı programına konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ CUMHUR'UN YANINDAYIZ YANİ HER ZAMAN"

Sunucunun "Siz, 2019 seçimlerinde İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışırken demiştiniz ki 'Ben Binali Yıldırım'ı destekliyorum.' Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur'un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur'un uygun olduğunu görüyorum." cevabını verdi.

"EKREM BEY KAYBEDER DİYE, DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA İYİ BAKIYORUM"

Cübbeli Ahmet Hoca "Siz Sayın Başak Demirtaş'ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise "Çok iyi bakıyorum." yanıtını verdi. "Neden?" sorusunu ise Cübbeli Ahmet Hoca "Ekrem Bey kaybeder diye" diyerek yanıtladı.