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Cübbeli Ahmet: Demirtaş'ın adaylığına çok iyi bakıyorum çünkü İmamoğlu seçimi kaybeder

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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu. Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olma ihtimalini nasıl değerlendirdiği sorulan Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok iyi bakıyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu seçimi kaybeder" yanıtını verdi.

TV100 ekranlarındaki Taksim Meydanı programına konuk olan Ahmet Mahmut Ünlü, yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZ CUMHUR'UN YANINDAYIZ YANİ HER ZAMAN"

Sunucunun "Siz, 2019 seçimlerinde İmamoğlu-Binali Yıldırım yarışırken demiştiniz ki 'Ben Binali Yıldırım'ı destekliyorum.' Bu seçimde desteklediğiniz bir aday var mı özellikle İstanbul için soruyorum?" sorusuna Cübbeli Ahmet Hoca "Onu söylemeye ne gerek var? Biz Cumhur'un yanındayız yani her zaman. Şu an da Cumhur'un uygun olduğunu görüyorum." cevabını verdi.

"EKREM BEY KAYBEDER DİYE, DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINA İYİ BAKIYORUM"

Cübbeli Ahmet Hoca "Siz Sayın Başak Demirtaş'ın adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise "Çok iyi bakıyorum." yanıtını verdi. "Neden?" sorusunu ise Cübbeli Ahmet Hoca "Ekrem Bey kaybeder diye" diyerek yanıtladı.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca Ekrem İmamoğlu Başak Demirtaş İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Hakan :

Hani Türkiye laikti? Gerçekten rahatsız oluyorum din adamları olarak tanıtılan insanların siyasi beyanda bulunmasından. Bir müslüman olarak dinin siyaset için kullanılmasından rahatsız oluyorum.

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Alperen:

Hakan nıye onlar bu memlekette yaşamıyormu duşüncelerı yokmu oy kullanmıyorlarmı gercı eksık soylemis chpkklılar bırbırlerını yesınler deseydı daha dogru olurdu.

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Ayhan:

Sen din adamisin ya hani dünyevi işlerle uğraşma bu kadar :D

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Netherill:

hocam sadece düşüncesini beyan etmiş ona buna oy istememişki hemen din adamlığı ile vurmaya başlıyorsunuz. lgbt ye düşünce özgürlüğü ama bir din adamı ben şu partiyi destekliyorum dediğinde din adamı konuşamaz moduna girmeyin.

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Talip Güngör:

Hoca bırak siyaseti.sen millete faizin büyük haram olduğunu anlat .milletçe kaybolan vicdanı ahlaki dürüstlüğü anlat

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Alperen:

kadındakı meymenetsızlık tamda dagdakı hayvanlara benzıyor .

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Turkuaz TV:

Zuhahaha :)

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Samarpan Bhav:

Cok uğraşıyor dünya konularlar. Ara sıra bir fikir paylaşabilir ama sanki bu adam sadece reportaj siyaset peşinde. Din üzere güzel sohbetleri de yok. Ancak şu duayı 100 kere okursan şu dünya malı eline gecirirsin falan.

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Alperen:

Samarpan Bhav:Sızvarya tambır suzme ..... dınden bahseder rahatsız olursunuz adam bu ülkede yaşayan hervatandas gıbı duşüncesını söyleme hakkına sahıp isinize gelmeyınce havlamaya baslıyorsunuz bu adamın bırçok dın adına yapmış olduğu program var ama sen avyodakıgarıları ızlıyorsan bız ne yapalım.

yanıt0
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Osman Öner:

Hani hak hukuk adalet nerede müslüman bunları destler mi

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