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ÇÜ İletişim Fakültesinde Radyo Üniversite 100.5 ve Çukurova İletişim Ajansı tanıtıldı

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Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Radyo Üniversite 100.5 ile Çukurova İletişim Ajansı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Adana ve çevresinde 100.5 FM ile dijital platformlardan yayın yapacak radyo, öğrencilere uygulamalı eğitim ve deneyim imkanı sunacak.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan "Radyo Üniversite 100.5" ile "Çukurova İletişim Ajansı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi İF Stüdyo Binası'nda düzenlenen tanıtım programında, radyonun yayın faaliyetleri ve teknik altyapısı ile ajansın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Adana ve çevresinde 100.5 FM frekansından ve dijital yayın platformlarından dinleyicilere ulaşacak radyoda, bilim, kültür-sanat, sağlık, spor ve eğitim gibi konularda programlar hazırlanacak.

Radyo, İletişim Fakültesi öğrencilerine uzman yayın personelinin gözetiminde program yapımı, ses kurgusu, reji ve yayın yönetimi gibi alanlarda uygulamalı eğitim ve deneyim imkanı sunacak.

" Radyo, toplum hafızası için önemli"

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, açılışta, radyo yayıncılığının öğrenciler için önemli bir deneyim alanı olduğunu söyledi.

Üniversitelerde bu tür uygulama alanlarının bulunmasının geleceğin iletişimcilerinin yetişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Gündoğan, " Radyo, toplum hafızası için önemli. Radyo bu fakültede okuyan öğrencilerimiz için belki de mikrofonla ilk kez tanışacakları, seslerini ve duygularını özgürce ifade edecekleri bir alan olacak." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da üniversitelerde uygulamalı eğitimin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Radyo aracılığıyla üniversite ile şehrin işbirliğini ve bir arada bulunmasını sağladıklarını belirten Akıllı, aynı zamanda İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerine de staj imkanı sunulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, radyo ve ajans kurulumunda emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Aslı Sezgin Büyükalaca, radyo ve ajans faaliyetleri aracılığıyla genç iletişimcilerin sektörel deneyim kazanmalarını hedeflendiklerini dile getirdi. Öğrencileri için uygulama yapabilecekleri farklı bir mecra oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Büyükalaca, gençlerin derslerde aldıkları bilgileri hem radyoda hem de iletişim ajansında uygulamaya geçireceklerini aktardı.

Kaynak: AA
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