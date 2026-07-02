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Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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Adana'da Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ni düzenledi. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, öğrencilere değişime ayak uydurmaları gerektiğini vurguladı. Etkinlik, kep atma ve plaket töreniyle sona erdi.

Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi tarafından 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Fakültenin bahçesinde düzenlenen organizasyon, akademisyenlerin ve mezunların kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından üniversitede dereceye giren öğrenciler tarafından konuşma yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkür etti.

İletişimin hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Korkut, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok güzel bir eğitim aldılar. Dönüşüm ve değişim öyle hızlandı ki artık gelecekte bizi neler bekliyor bilemiyoruz. Bu anlamda sizler için iletişim kaynaklarının çoğalmış olması bir yönüyle büyük bir avantaj. Ama öte yandan da bu hızlı değişimden de sizlerin ayak uydurma anlamında her an bu değişime hazır olmanız gerekiyor. O yönüyle evet burada iyi bir eğitim aldınız ama bundan sonra da bu eğitimi sürdürmeniz ve kendinizi her an bu değişikliğe hazır halde tutmanız gerekiyor."

Organizasyon, başarılı öğrencilere belgelerinin verilmesi, yaş kütüğüne plaket çakılması ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.

Törene, akademisyenler, öğrenciler, mezunların aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
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