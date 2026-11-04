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CTP lideri İncirli, BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'i genel merkezde kabul etti

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CTP lideri İncirli, BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'i genel merkezde kabul etti
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CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'i genel merkezinde kabul etti. Görüşmede Holguin'e danışmanı ve beraberindekiler eşlik ederken CTP heyetinde Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve milletvekilleri yer aldı.

(ANKARA) - CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüştü.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bugün partisinin genel merkezinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'i kabul etti. Görüşmede, Holguin'e Danışmanı Patti Londoño, Kıdemli Siyasi İşler Sorumlusu Sherry Holbrook ve Siyasi İşler Görevlisi Obiageli Nwuba eşlik ederken CTP heyetinde ise Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Armağan Candan yer aldı.

Kaynak: ANKA
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