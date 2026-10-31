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CSO'nun 200. yılı Tiflis'te düzenlenen söyleşide Gürcü öğrencilere anlatıldı

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CSO'nun 200. yılı Tiflis'te düzenlenen söyleşide Gürcü öğrencilere anlatıldı
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) 200. kuruluş yılı dolayısıyla Tiflis'te söyleşi düzenlendi. Tiflis YEE ve CSO işbirliğiyle yapılan etkinlikte müzikolog Dr. Ersin Antep, CSO'nun müzik tarihindeki yerini Gürcü öğrenci ve akademisyenlere anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) 200. kuruluş yılı dolayısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te söyleşi düzenlendi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) alınan bilgiye göre, müzikolog Dr. Ersin Antep, Türkiye'nin çok sesli müzik birikimini Gürcü öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı.

Tiflis YEE ve CSO işbirliğiyle Tiflis Devlet Konservatuvarı Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk Tarih Kurumu Haberleşme Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. Yıl Çalışmaları müzik bilimcisi Dr. Ersin Antep konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, Gürcistan'da Türk kültürünün farklı yönleriyle tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek müzik alanındaki buluşmaların iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Antep ise söyleşide CSO'nun Türkiye'nin müzik tarihindeki yerini ve çok sesli müzik geleneğinin gelişiminde üstlendiği rolü anlattı.

Cumhuriyet döneminin müzik anlayışını da ele alan Antep, CSO'nun 200 yıllık serüvenini örneklerle anlattı. Ersin Antep, Cumhuriyet döneminde yetişmiş besteciler ve eserleri hakkında da bilgi verdi.

Halk müziğinin derlenmesi ve çağdaş müzikle ilişkisi üzerinde durulan programda sanatçıların ve eğitimcilerin Türkiye'de müzik kültürünün gelişimine katkıları da değerlendirildi.

Kaynak: AA
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