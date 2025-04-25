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CSO'da 23 Nisan Özel Konseri Coşkusu

CSO'da 23 Nisan Özel Konseri Coşkusu
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri', farklı çocuk korolarının katılımıyla müzikseverlerle buluştu. Konserde çocuk haklarıyla ilgili seçilen maddeler okundu ve çeşitli eserler seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" müzikseverlerle buluştu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda gerçekleşen konserde, Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Orkestrası ve Çocuk Korosu, Gaziantep Nar Çiçekleri Çocuk Korosu ile da Capo Çiçekleri Armonisi Çocuk Korosu aynı sahneyi paylaştı.

Konserin başlangıcında çocuklar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989'da kabul edilen "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"den seçilen 23 maddeyi okudu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar, "Gel seninle birlikte", "Orman", "Do re mi", "Bir dünya bırakın", "Atam", "İzindeyiz", "Bir köy var uzakta" ve "Kuş sesleri" eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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