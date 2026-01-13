AA "Yılın Kareleri" oylaması için CSO Ada Ankara'da dijital ekran kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylaması için ziyaretçilerin katılımına olanak sağlayan dijital ekran kuruldu.

Ziyaretçiler, protokol girişinde yer alan ekranda, AA foto muhabirlerinin yıl boyunca çektiği ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleme fırsatı bulacak.

Sanatseverler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceleyerek oy kullanabilecek.

Ocak ayı süresince bu alanda kalacak ekran sayesinde CSO Ada Ankara ziyaretçileri, yılın en etkileyici karelerinin belirlenmesine katkı sunacak.