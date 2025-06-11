Cristina Fernandez de Kirchner'in Ceza Kararı Onandı

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Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in kamu ihalelerinde usulsüzlük suçlamasıyla verilen altı yıl hapis cezasını onadı.

BUENOS AİRES, 11 Haziran (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Adaletçi Parti'nin genel merkezinde el sallayan Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, 10 Haziran 2025.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in görev süresi boyunca kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle verilen altı yıl hapis cezasını onadı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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