Çorum BİLSEM öğrencisi TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ahmet Said Satıcı, TÜBİTAK 33. Bilim Olimpiyatları'nda bilgisayar alanında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde 511 öğrencinin katıldığı yarışmada madalya kazanan öğrenciler, çeşitli ödüller ve desteklerden faydalanacak.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ahmet Said Satıcı'nın TÜBİTAK 33. Bilim Olimpiyatlarında altın madalya kazandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 33. Bilim Olimpiyatları kapsamında 9 farklı dalda düzenlenen sınavlara Türkiye genelinden 511 öğrenci katıldı.

Değerlendirme sonucunda 246 öğrenci, Kış Okulu ve Takım Seçme Sınavı'na davet edildi.

Sınavda Çorum BİLSEM öğrencisi Ahmet Said Satıcı, bilgisayar alanında altın madalya kazandı.

Bilim Olimpiyatları kapsamında madalya kazanan öğrenciler üniversite giriş sınavında ek katsayı, TÜBİTAK 2205 lisans bursiyerliği, mentorluk desteği ve para ödülü gibi haklardan yararlanabiliyor.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
