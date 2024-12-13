Çorum Valisi'nden Emniyet ve Asayiş Açıklamaları

Çorum Valisi Ali Çalgan, "Emniyet ve asayiş hizmetlerini aralıksız vermeye gayret ediyoruz. İlimiz emniyet ve asayişi iyi olan iller arasında." dedi.

Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince kasım ayında 6 bin 256 devriye, umuma açık yerlerde 528, geniş katılımlı 131 de huzur uygulaması yapıldığını söyledi.

Kontrollerde 193 bin 723 kişinin GBT kaydının kontrol edildiğini ve haklarında yakalama kararı bulunan 374 kişinin yakalandığını dile getiren Çalgan, aynı dönemde meydana gelen 1633 asayiş olayının yüzde 92,3'ünün aydınlatıldığını vurguladı.

Çalgan, 38 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 21 kurusıkı tabanca ve 1144 mermi de ele geçirildiğini kaydetti.

Kasım ayında kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 1316 gram uyuşturucu, 11 bin 443 uyuşturucu hap, 231 bin 560 makaron ile 699 litre sahte içki ele geçirildiğini anlatan Çalgan, gözaltına alınan 53 şüpheliden 18'inin tutuklandığını bildirdi.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yakalanan 17 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini aktaran Çalgan, internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 80 web sitesi ile müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yaptığı tespit edilen 101 web sitesine de erişimin engellendiğini ifade etti.

Kasım ayında kural ihlali yapan 21 bin 783 sürücüye idari para cezası uygulandığını, 550 aracın trafikten menedildiğini dile getiren Çalgan, denetlenen 4 bin 52 motosiklet sürücüsünden 857'sine de ceza uygulandığını belirtti.

Denetlenen 991 okul servis aracının 84'ünün sürücüsüne fazla yolcu taşıma ihlalinden cezai işlem uygulandığını vurgulayan Çalgan, 9 servis aracının da trafikten menedildiğini anlattı.

Vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli davranmaları konusunda uyaran Çalgan, sürücülerden kış lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uyma konusunda hassas davranmalarını istedi.

Kentte emniyet ve asayişin sağlanması konusunda çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Çalgan, şunları kaydetti:

"Emniyet ve asayiş hizmetlerini aralıksız vermeye gayret ediyoruz. İlimiz emniyet ve asayişi iyi olan iller arasında. Daha huzurlu, daha güvenli bir kentte yaşamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kimsenin huzurumuzu kaçırmasına, kanuna aykırı hareket etmesine müsaade edilmeyecektir. İlimizde meydana gelen her olayda kanun hakimiyetini tesis etmek, hukuk neyi emrediyorsa gereğini yerine getirmek, durumun gerektirdiği tedbiri, kararı almakla görevliyiz."