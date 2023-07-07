Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kore gazisi Abdullah Topal'ı ziyaret etti
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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Uğurludağ ilçesindeki evinde ziyaret ettiği Kore gazisi Abdullah Topal ile sohbet etti. Vali Çiftçi, Topal'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesinden sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Ziyarete Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kore gazisi Abdullah Topal'ı ziyaret etti.
Çiftçi, Uğurludağ ilçesindeki evinde ziyaret ettiği Topal ile sohbet etti.
Topal'dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Çiftçi, ailesinden de sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.
Ziyarete Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.