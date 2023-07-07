Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kore gazisi Abdullah Topal'ı ziyaret etti

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Uğurludağ ilçesindeki evinde ziyaret ettiği Kore gazisi Abdullah Topal ile sohbet etti. Vali Çiftçi, Topal'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesinden sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı. Ziyarete Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu da katıldı.