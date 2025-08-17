Çorum'un Yeşil Göl'ü Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşadı

Çorum'un Yeşil Göl'ü Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşadı
Çorum'un Laçin ilçesindeki doğal oluşum Yeşil Göl, sunduğu güzelliklerle hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Doğaseverler, göl kenarında piknik yaparken, bölgeyi keşfetme fırsatı da buldu.

Çorum'un Laçin ilçesinde bir akarsuyun ormanlık alandaki çukurda birikmeye başlamasıyla kendiliğinden oluşan "Yeşil Göl"de hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Adını suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, çok sayıda balık türüne de ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler, göl kenarında piknik yaptıktan sonra patika yollardan yürüyerek bölgeyi keşfetme imkanı buluyor.

Doğal göl, yılın her mevsimi doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini görüyor.

Hafta sonu piknik yapmak için Yeşil Göl'ü tercih eden Mustafa Burak Aykaç, AA muhabirine, ailesiyle çevreden çok memnun kaldıklarını söyledi.

Yeşil Göl'de her türlü sosyal donatının bulunduğunu belirten Aykaç, "Ayder Yaylası'na gidemiyoruz ama gelip burada, Laçin'de, Yeşil Göl'de eğlenebiliyoruz." dedi.

Mücahit Mustafa Çatalpelit ise Yeşil Göl'ün güzel bir doğaya sahip olduğunu, yolunun da yeni yapılmasından dolayı ulaşım problemi olmadığını bildirdi.

Ailesiyle sürekli Yeşil Göl'e geldiklerini anlatan Çatalpelit, "Şu anda il genelinde ormanlık alanda mangal yasak ama Yeşil Göl'de serbest. Hem suyu hem ormanı olan güzel bir yer. Sadece piknik için değil gezmeye de gelinebilir, kamp yapılabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe - Güncel

