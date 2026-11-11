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Çorum'un Osmancık ilçesinde Vefa Ormanı'nda 5 bin 250 fidan toprakla buluştu

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Çorum'un ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlerde fidanlar toprakla buluşturuldu. Osmancık'taki Vefa Ormanı'nda 5 bin 250 fidan dikilirken, Oğuzlar'da 1111 fidan vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Çorum'un ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim törenleri gerçekleştirildi.

Bayat Orman İşletme Şefliğinin koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Yeni Mahalle'deki bal ormanında 200 ıhlamur fidanı dikildi.

Etkinliğe Bayat Kaymakam Vekili Ömer Faruk Koç, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin ardından Bayat Orman İşletme Şefliğince katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Oğuzlar

Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla Oğuzlar Kayı İlkokulu bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

Ardından Oğuzlar Yüzüncü Yıl Parkı'nda Oğuzlar Orman İşletme Şefliğince vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Badem, karaçam, mavi çam ve selvi türlerinden oluşan 1111 fidan vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Osmancık

Osmancık ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Eymir Mahallesi'nde bulunan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları Vefa Ormanı'nda 5 bin 250 fidan toprakla buluşturuldu.

Osmancık Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla fidan dikildi.

Programda, katılımcılara fidan dikiminin nasıl yapılacağı ve dikim sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Ardından Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Osmancık Orman İşletme Müdürü Cengiz Duman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, orman işletme personeli, öğrenciler ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

Uğurludağ

Uğurludağ ilçesinde fidanlar, Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Belediye Başkanı Remzi Torun ve İlçe Emniyet Amiri İsmail Kızıltan, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Kaymakam Düzgün, etkinliğe katılımlarından ötürü vatandaşlara ve öğrencilere teşekkür etti.

Mecitözü

Mcitözü'nde Tanrıvermiş köyünde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Dodurga

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen yeşil vatan seferberliği kapsamında düzenlenen program, saat 11.11'de başladı.

Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur'un ev sahipliğinde, Esentepe Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte 150 selvi fidanı dikildi.

Etkinliğe Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Orman İşletme Müdürlüğü Çampınar Şefi Gülşah Maden Duman, Orman İşletme Müdürlüğü Koyunbaba Şefi Zeynep Zengin Tonyalı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İskilip

İskilip'te Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 420 dut fidanı dikildi.

İskilip Kaymakamlığınca organize edilen tören, saat 11.11'de İskilip Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

Tören kapsamında sahaya 420 dut fidanı dikildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, ağaçlandırmanın hem çevre hem de gelecek nesiller için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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