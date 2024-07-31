Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde orman yangını söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangınında bir ev ve 2 dekar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü ve Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan ve bir evin de zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Kamil köyü Çaylı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmancık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri ile Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç arazöz ve bir tankerle müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında kullanılmayan bir ev ile 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangını Osmancık İtfaiye Çorum İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam

 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı

 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

Bakmadan Geçme

SÜPER LİG ne zaman başlıyor? Maçlar ne zaman başlayacak 2024-25 Fed faiz kararı! Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, arttı mı, düştü mü? Milan Real Madrid maçı hangi kanalda? Milan Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? X çöktü mü, Twitter çöktü mü, sorun mu var, problem ne? Chelsea Club America maçı hangi kanalda? Chelsea Club America maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title