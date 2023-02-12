Çorum'un İskilip Belediyesi 19 depremzedeye kucak açtı

Çorum'un İskilip Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan 5 aileden 19 kişiyi ilçedeki sosyal tesiste misafir ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki evleri yıkılan 5 aile, AFAD'ın koordinasyonunda Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

İskilip Belediyesi, depremzedeler için ilçedeki Yazmalı Konak butik oteli tahsis etti.

Burada konaklayan depremzedelere İskilip Belediyesine bağlı aşevinden günlük sıcak yemek veriliyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, depremzedelerle birlikte yemek yedi.

Sülük'ün ayrıca bir maaşını depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için aşevine bağışladığı bildirildi.

Depremzedelerden Yakup Bozkurtoğlu, AA muhabirine, deprem günü sarsıntıyla uyandığını ve ailesini dışarı çıkardığını söyledi.

Evin çevresinde yaklaşık bir metre yüksekliğinde kar olduğunu belirten Bozkurtoğlu, "Çıplak ayaklarla bir metrelik kara girdik. Ateş yaktık ama ısınamayınca eve girip, ayakkabı ve kıyafetler aldık. İkinci depremden sonra eve hiç giremedik. Çünkü binalarımız enkaz haline geldi." dedi.

Kendi imkanlarıyla evin önüne çadır kurduklarını ve bir süre bu şekilde hayatta kalmaya çalıştıklarını dile getiren Bozkurtoğlu, "Daha sonra çadırlar gelmeye başladı. Bu sırada çocuklar da hastalanmaya başladı. Kaymakam bizi İskilip'e aldırdı." diye konuştu.

Bozkurtoğlu, İskilip'te çok güzel ağırlandıklarını kaydetti.

Muhammed Ali Bozkurtoğlu (13) ise depremin ardından babasının kendisini ve kardeşlerini evden çıkardığını, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda yaşadıktan sonra İskilip'e geldiklerini anlattı.