Çorum'un ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi

Çorum'un ilçeleri Boğazkale, Kargı ve İskilip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Programlarda şehitler için dua edildi, Kuran okundu ve konuşmalar yapıldı. Milli güreşçi Emrah Kuş, kazandığı altın madalyayı şehit annesine hediye etti.

Çorum'un ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

-Boğazkale

Boğazkale ilçesinde kutlama etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliği, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı'nın selamlama konuşmasıyla devam eden etkinlikte şehitlerin ruhu için Kuran okunup dua edildi.

-Kargı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'un Kargı ilçesinde çeşitli programlar düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar Saat Kulesi Meydanı'na yürüdü.

Burada düzenlenen etkinlikte şehitlerin ruhu için dua edildikten sonra Kuran okundu.

Darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterisiyle devam eden etkinlikte vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dinledi.

Pogramda milli güreşçi Emrah Kuş, Avrupa şampiyonasında kazandığı altın madalyasını şehit annesine hediye etti.

Daha önce Balkan ve Avrupa şampiyonlukları ile dünya ikinciliği derecelerine sahip olan Kuş, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı 1994 yılında şehit olan Şehit Uzman Çavuş Suat Yaşar'ın annesi Kerziban Yaşar'a hediye etti.

Kuş, törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un önemli bir tarih olduğunu belirterek, "15 Temmuz bizim onurumuz, şerefimizdir. Allah bu şerefi bizden almasın. Bu şahadeti bize de nasip etsin." dedi.

Programa Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

-İskilip

İskilip'te Ulu Cami'nde mevlit okunmasıyla başlayan anma etkinlikleri çerçevesinde Belediye Parkı'nda tören yapıldı.

İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz'da ülkesinin sahipsiz olmadığını gösterdiğini vurguladı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise tarihi nice kahramanlık ve destanla dolu Türk milletinin 15 Temmuz'da yeni bir destek yazdığını, darbe girişimini engellediğini kaydetti.

Törende konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Şuayip Güllü şehitlerin ruhu için dua etti.

Programa İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.