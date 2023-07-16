Çorum'un Boğazkale ve Uğurludağ Kaymakamları Yurt Dışı Eğitimi İçin Görevlerinden Ayrıldı

Çorum'un Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, yurt dışı eğitimi için görevlerinden ayrıldı. Yücel ve Şahin, veda mesajlarında görev yaptıkları ilçelere teşekkür etti.