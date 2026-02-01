Haberler

Çorum'da çay yatağı kenarındaki istinat duvarı çöktü

Güncelleme:
Çorum'un Bayat ilçesinde çay yatağı kenarındaki istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Alparslan Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Bayat ilçesinde çay yatağı kenarındaki istinat duvarında çökme meydana geldi.

İlçe merkezinden geçen Bayat Çayı kenarındaki istinat duvarının çöktüğü ihbarı üzerine Yatukçu Mahallesi Alparslan Caddesi'ne polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki duvarın çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

Çökme nedeniyle Alparslan Caddesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel


