Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Çorum'un Bayat ilçesinde, Yatukçu Mahallesi'nde bulunan Yaşar Sarı'ya ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, ocaktan kaynaklandığı değerlendiriliyor. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.
Çorum'un Bayat ilçesinde evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yatukçu Mahallesi Ceyhan Sokak'ta Yaşar Sarı'ya ait iki katlı evin çatısında ocaktan kaynaklandığı değerlendirilen yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı evde yangın sebebiyle hasar oluştu.