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Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı

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İbrahim Yaşar Şentürk (18) idaresindeki 01 EIT 19 plakalı motosiklet, Zile Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Lokman Bakmaksız'a (54) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesindeki kazada 2 kişi yaralandı.

İbrahim Yaşar Şentürk (18) idaresindeki 01 EIT 19 plakalı motosiklet, Zile Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Lokman Bakmaksız'a (54) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü, ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

Devlet Hastanesi İbrahim Yaşar Çorum Güncel Haberler

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