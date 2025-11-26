Haberler

Çorum'un Alaca İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Çorum'un Alaca İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir araçta ve sürücünün üzerinde 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü İ.F. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çorum Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, ameliyat olan Edin Visca'yı ziyaret etti

Türk futbolunda güzel şeyler de oluyor!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Yapay zekâ ile oluşturulan şarkıcı, müzik listelerinde zirveye oturdu

Gerçek değil ama zirvede: Yapay zekâ şarkıcı sektörü karıştırdı
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.