Çorum'un Alaca İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir araçta ve sürücünün üzerinde 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü İ.F. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çorum Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü İ.F'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel