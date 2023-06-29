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Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken araç yangını

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken araç yangını

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Ankara'dan bayram ziyareti için Büyük Camili köyüne gelen Cem Aslan'a ait otomobilde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araçta hasar meydana geldi.

Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken yangın çıkan araçta hasar meydana geldi.

Ankara'dan bayram ziyareti için Büyük Camili köyüne gelen Cem Aslan'a ait 06 HCD 48 plakalı otomobilde elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye sevk edilen Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

Cem Aslan Ankara Alaca Güncel Haberler

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