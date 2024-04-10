Çorum'un Alaca ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen programda, katılımcıların bayramını kutladı.

Aytemür, programın ardından Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaca Devlet Hastanesini ziyaret ederek, kamu görevlilerinin bayramını tebrik etti.

Aytemür ayrıca, ilçedeki Kore gazileri Cemal Coşkun ve Hüseyin Emiroğlu'nu evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gürsoy da katıldı.