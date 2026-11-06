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Çorum'un Alaca ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü kavşağında otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yozgat-Alaca kara yolu Sincan köyü kavşağında meydana geldi. C.E.'nin (62) kontrolünü yitirdiği 42 CZD 90 plakalı otomobil, kavşağı geçtikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan S.E. (34), F.E. (61), D.E. (4), M.E. (38) ve İ.E. (22) yaralandı. Sürücü C.E. ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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