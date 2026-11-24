Çorum Sungurlu'da denetimli serbestlik yükümlüleri ara tatilde okulu boyadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un Sungurlu ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, ara tatilde Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nun boya işlerini yaptı. Çalışmayla öğrencilere daha temiz bir ortam sağlanırken yükümlülere toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu yararına hizmet imkanı sunuldu.
Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde okul binasını boyadı.
Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce öğrencilerin daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında yükümlüler, Mehmetçik İlk ve Ortaokulu binasının boya işlerini gerçekleştirdi.
Ara tatil döneminde yürütülen çalışmayla öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmelerine katkı sağlanırken, yükümlülerin de toplumsal sorumluluk bilinciyle kamu yararına hizmet etmelerine imkan sunuldu.