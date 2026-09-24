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Çorum merkezli araç dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

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Çorum merkezli araç dolandırıcılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı
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Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, araç alım satımında kapora ve sahte noter yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 55 ilde nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği, villada silah ve sim kart ele geçirildiği belirlendi.

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden aracını satmak isteyen ve araç satın almak isteyen bazı kişilerin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmada araç almak isteyenlerden kapora adı altında para aldıkları, aracını satmak isteyenleri de kendilerini noter olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlenen zanlıların, 55 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

Çorum merkez olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, noter görünümü verdikleri villada yapılan aramada ise sıramatik zili, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, cep telefonları, sim kart ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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