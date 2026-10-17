Çorum İskilip'te hafriyat tırı su kanalına devrildi, sürücü yaralandı

Çorum İskilip'te hafriyat tırı su kanalına devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'un İskilip ilçesinde, Çorum-İskilip kara yolu İskilip Sanayisi mevkisinde hafriyat tırı su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çorum'un İskilip ilçesinde devrilen hafriyat tırının sürücüsü yaralandı.
Yol yapım çalışmasında çalışan B.K. yönetimindeki 19 LL 945 plakalı tır, Çorum-İskilip kara yolu İskilip Sanayisi mevkisinde karşı yönden gelen tıra yol verdiği sırada su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA