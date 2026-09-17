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Çorum - Eşi tarafından öldürülen Yasemin, gözyaşları anasında toprağa verildi

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ÇORUM’un Osmancık ilçesinde eşi İsmail Balcı, tarafından çalıştığı markette tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Balcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde eşi İsmail Balcı, tarafından çalıştığı markette tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Balcı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Öğretmenevi'nin karşısında bulunan markette meydana geldi. İsmail Balcı, boşanıp yeniden evlendiği eşi Yasemin Balcı'nın çalıştığı markete gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Balcı, yanında bulunan tabancayla Yasemin Balcı'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yasemin Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İsmail Balcı, daha sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Yaralı halde Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balcı da yaşamını yitirdi. Yasemin Balcı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Balcı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Osmancık ilçesindeki Büyük Cami'de kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin Çetinkaya -ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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