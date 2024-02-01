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Çorum Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Telefon Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

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Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcılığı konusunda bilgilendirmek için çalışma başlattı. Otobüs durakları, banka önleri ve kuyumcu dükkanlarının çevresinde şüpheli durumları takip eden ekipler, broşürler dağıtarak bilinçlenmeyi sağladı. Ayrıca işlek yerlerdeki banka, ATM ve iş yerlerine dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin afişler asıldı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı.

Emniyet birimleri, kent merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcılığı hakkında bilgilendirmek üzere çalışma başlattı.

Otobüs durakları, banka önleri, kuyumcu dükkanlarının çevresi gibi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde şüpheli durumları takip eden ekipler, ayrıca telefon dolandırıcılığıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Gazi, Kubbeli ve İnönü caddeleri ile Eğridere Kuyumcular Çarşısı gibi kentin işlek yerlerindeki banka, ATM ve iş yerlerine de dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin bilgiler içeren afişler asıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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