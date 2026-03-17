Çorum'da cami cemaatinden Etiyopya'da "Su Kuyusu Projesi"ne 158 bin lira destek

Çorum'daki Orhan Gazi Camisi cemaati, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Bir damla hayat' projesine destek olarak Etiyopya'da su kuyusu açılması için 158 bin lira bağışta bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orhan Gazi Camisi cemaati, Türkiye Diyanet Vakfınca "Bir damla hayat" sloganıyla yürütülen "Su Kuyusu Projesi"ne destek olmaya karar verdi.

Din görevlileri Osman Kılcı ve Hasan Özgür öncülüğünde cemaatten toplanan 158 bin lira, proje kapsamında Etiyopya'da su kuyusu açılması için Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi'ne ulaştırılması amacıyla İl Müftüsü Şahin Yıldırım'a teslim edildi.

Yıldırım, cami cemaati ve din görevlilerine teşekkür etti.

Kadir Gecesi'nde yapılan bu hayırla susuz insanlara umut olunduğunu belirten Yıldırım, bağışların kabul olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!