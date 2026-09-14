Çorum'daki yangında 20 arı kovanı kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Dodurga ilçesinde arazide çıkan yangında 20 arı kovanı kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde arazide çıkan yangında 20 arı kovanı kullanılamaz hale geldi.
Çiftlik köyünde Ali Çakır'a ait arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevreye yayılan yangında Nazım Gülmez'e ait 20 arı kovanı kullanılamaz hale geldi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: AA