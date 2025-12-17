Haberler

Çorum'da sis etkili oldu

Çorum'da sis etkili oldu
Çorum'da kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte etkili olan sis, özellikle Samsun-Ankara kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Bu durum, trafikte aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Çorum'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kentin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfır derecenin altına indi.

Ardından kentte sis etkili oldu.

Samsun- Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle Sıklık Boğazı mevkisinde görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

Kent merkezinde yer yer etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel


title