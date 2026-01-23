Haberler

Çorum'da yem kırma makinesine düşen kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Güncelleme:
Çorum'un Değirmendere köyünde yem kırma makinesine düşen 40 yaşındaki İlyas Bilgin, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Bilgin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çorum'da yem kırma makinesine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Değirmendere köyündeki evinde İlyas Bilgin (40), hayvanlar için yem hazırladığı sırada yem kırma makinesine düştü.

İhbar üzerine köye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin'in cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
