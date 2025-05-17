Çorum'da Yangın Faciası: 3 Ev Kül Oldu

Çorum'da Yangın Faciası: 3 Ev Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip ilçesinin Hacıhalil köyünde çıkan yangında 3 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Valilik, zarar görenler için gerekli destek çalışmalarını başlatacağını duyurdu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip ilçesinde yangın nedeniyle 3 evin kullanılamaz hale geldiği Hacıhalil köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çalgan, ziyarette, görevlilerden yangın hakkında bilgi aldıktan sonra köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, dün akşam alınan yangın ihbarının ardından Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 araç ve 28 personelin köye sevk edildiğini bildirdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığını belirten Çalgan, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında, 3 ev, 2 samanlık ve 1 ahırda hasar oluştuğunu ifade etti.

Hasar tespit ve enkaz kaldırma işlemlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü bildiren Çalgan, şunları kaydetti:

"Meydana gelen zararın telafisi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması çalışmalarına bizzat katılan İskilip Kaymakamı'mıza, İskilip Belediye Başkanı'mıza, Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum."

Vali Çalgan'a, incelemeleri sırasında Kaymakam Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu eşlik etti.

Çorum'un İskilip ilçesi Hacıhalil köyünde Ahmet Taş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Şükrü Karaman'a ait eve, ardından bitişikteki kullanılmayan eve sıçrayan yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

Muhalif vekil parlamento çatısına çıkarak canına kıymak istedi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka

"Banker Bilo" filmindeki pasaport sahnesi gerçek oldu
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu

Kiralık yolladıkları futbolcu gittiği takımda kral oldu
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.